Обиженный именинник убил гостя

43-летний житель Кирова признан виновным в убийстве приятеля.
В начале апреля 2017 года 44-летний мужчина вместе с приятелями в течение двух дней отмечал свой день рождения. После употребления немалого количества спиртного именинник поругался с гостями. В итоге приятели его избили.
- Затаив обиду, «виновник торжества» удалился, - сообщает в среду, 27 сентября, прокуратура Калужской области. - В тот же вечер, встретив обидчиков на улице, кировчанин нанес одному из них два удара ножом в живот. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.
В судебном заседании мужчина признал вину частично, пояснив, что убивать приятеля не хотел, мол, тот напал на него первым, угрожая ножом, а он лишь оборонялся.
Оценив собранные доказательства и то, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление, суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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