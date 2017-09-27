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Обиженный именинник убил гостя

27.09.2017 12:29 2 1442 Елена Французова
Обиженный именинник убил гостя

43-летний житель Кирова признан виновным в убийстве приятеля.

В начале апреля 2017 года 44-летний мужчина вместе с приятелями в течение двух дней отмечал свой день рождения. После употребления немалого количества спиртного именинник поругался с гостями. В итоге приятели его избили.

- Затаив обиду, «виновник торжества» удалился, - сообщает в среду, 27 сентября, прокуратура Калужской области. - В тот же вечер, встретив обидчиков на улице, кировчанин нанес одному из них два удара ножом в живот. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

В судебном заседании мужчина признал вину частично, пояснив, что убивать приятеля не хотел, мол, тот напал на него первым, угрожая ножом, а он лишь оборонялся.

Оценив собранные доказательства и то, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление, суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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Тэги: криминал

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