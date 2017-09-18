В магазине под Калугой подорвали банкомат

18.09.2017 16:42 1721

В понедельник, 18 сентября, в «Народных новостях» на нашем сайте пользователь lekby разместил публикацию «Чикаго отдыхает-2». В ней речь шла о подрыве банкомата, совершённом в одном из сетевых магазинов в селе Льва Толстого Дзержинского района.

В полиции, куда мы обратились за комментариями, информацию о ЧП подтвердили. Преступление было совершено в ночь с 15 на 16 сентября.

- Установлено, что неизвестные лица, повредив стену здания, проникли внутрь помещения магазина, где, нарушив целостность банкомата, совершили хищение денежных средств, - сообщили нам в пресс-службе областного УМВД. – По предварительной информации, злоумышленники закачали внутрь банкомата газ и подорвали его.

Сумма похищенного сейчас устанавливается. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

Напомним также, что это не первое подобное преступление, совершённое в Калужской области. В июне нынешнего года трое неизвестных подорвали банкомат в Воротынске. Преступники через шланг закачали в него газ, в результате чего произошёл взрыв и банкомат открылся. По предварительным сведениям, злодеи украли не менее 250 тысяч рублей.

Фото: lekby