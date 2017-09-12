Участковый взял 30 000 рублей за то, чтобы перестать подозревать

12.09.2017 16:03 1528

Во вторник, 12 сентября, региональное управление Следственного комитета рассказало о возбуждении уголовного дела на участкового городского отдела полиции Калуги, которого поймали на взятке.

По версии следствия, полицейский заподозрил калужанина в подделке документов и потребовал у него 30 000 рублей, чтобы не проверять свои подозрения. Однако мужчина обратился к сотрудникам отдела собственной безопасности УМВД по Калужской области и передача взятки проходила под их контролем.

Было возбуждено уголовное дело и теперь участковому грозит лишение свободы до 8 лет со штрафом до 2,1 миллиона рублей или без такового.