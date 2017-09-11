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Разбой в центре Калуги: мужчина с футболкой на голове завладел 15 тысячами

11.09.2017 13:39 1 2315 Елена Французова
Разбой в центре Калуги: мужчина с футболкой на голове завладел 15 тысячами

22-летний калужанин признан виновным в разбойном нападении.

19 марта этого года вечером мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к офису на улице Кирова, 38. Чтобы скрыть лицо, он надел на голову футболку. Затем зашел в помещение и, угрожая ножом,  потребовал у администратора передать все деньги, принадлежащие организации. 

- Менеджер, опасаясь за жизнь и здоровье, передала нападавшему 15 тысяч рублей, - сообщает в понедельник, 11 сентября, областная прокуратура. 

После этого мужчина скрылся. Но вскоре его задержали. Ранее молодой человек уже был судим. 
Суд его приговорил к 4,5 года лишения свободы в  колонии общего режима.


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Тэги: криминал

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