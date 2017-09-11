Разбой в центре Калуги: мужчина с футболкой на голове завладел 15 тысячами

22-летний калужанин признан виновным в разбойном нападении.

19 марта этого года вечером мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к офису на улице Кирова, 38. Чтобы скрыть лицо, он надел на голову футболку. Затем зашел в помещение и, угрожая ножом, потребовал у администратора передать все деньги, принадлежащие организации.

- Менеджер, опасаясь за жизнь и здоровье, передала нападавшему 15 тысяч рублей, - сообщает в понедельник, 11 сентября, областная прокуратура.

После этого мужчина скрылся. Но вскоре его задержали. Ранее молодой человек уже был судим.

Суд его приговорил к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.