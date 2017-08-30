Прилюдно обматерить соседку женщине обошлось в тысячу рублей

Жительницу деревни Теребень Хвастовичского района привлекли к административной ответственности за оскорбление соседки, сообщает прокуратура Калужской области в среду, 29 августа.
- Установлено, что женщина в начале июля текущего года, находясь во дворе своего дома, на почве личных неприязненных отношений в присутствии других жителей деревни высказала в адрес своей соседки различные оскорбления, - говорят в прокуратуре. - При этом она использовала неприличные, нецензурные выражения, унизив тем самым честь и достоинство женщины.
Матершинницу оштрафовали на тысячу рублей.
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