Прилюдно обматерить соседку женщине обошлось в тысячу рублей

30.08.2017 10:28 1080

Жительницу деревни Теребень Хвастовичского района привлекли к административной ответственности за оскорбление соседки, сообщает прокуратура Калужской области в среду, 29 августа.

- Установлено, что женщина в начале июля текущего года, находясь во дворе своего дома, на почве личных неприязненных отношений в присутствии других жителей деревни высказала в адрес своей соседки различные оскорбления, - говорят в прокуратуре. - При этом она использовала неприличные, нецензурные выражения, унизив тем самым честь и достоинство женщины.

Матершинницу оштрафовали на тысячу рублей.