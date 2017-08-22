Зэку добавили 3 года за расчёсанные ноги

Как мы уже писали, 21-летний заключенный колонии написал ложный донос на заместителя начальника тюрьмы. Молодой человек был осуждён за незаконный оборот наркотиков.
- В ноябре 2016 года осужденный нарушил режим содержания в исправительном учреждении, за что на него было наложено взыскание заместителем начальника колонии, - сообщает во вторник, 22 августа, областная прокуратура. – И осужденный решил заявить о якобы совершенном замначальником исправительной колонии преступлении.
Для этого мужчина расчесал себе голени, а затем заявил, что раны ему нанёс сотрудник колонии.
- Суд признал осуждённого виновным в заведомо ложном доносе и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. С учетом уже имевшегося наказания по предыдущему приговору окончательно ему определено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, - добавляют в прокуратуре.
Осужденный с приговором не согласился и обжаловал его. Однако судебная коллегия оставила приговор без изменения.
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