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Зэк расчесал ноги, чтобы засадить замначальника тюрьмы

27.01.2017 09:39 8 Елена Французова
Зэк расчесал ноги, чтобы засадить замначальника тюрьмы

20-летнего мужчину – заключенного колонии  подозревают в заведомо ложном доносе. 

В ноябре 2016 года он написал заявление, что его покалечил замначальника колонии. Однако проверка этого не подтвердила.

- Осужденный самостоятельно расчесал себе кожу на ногах, причинив тем самым себе телесные повреждения, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Таким образом он хотел подвести служащего под уголовную статью, однако сам попал под следствие. Теперь уже ведётся расследование по факту ложного доноса. 


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Тэги: криминал ложный донос

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