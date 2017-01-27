Зэк расчесал ноги, чтобы засадить замначальника тюрьмы

20-летнего мужчину – заключенного колонии подозревают в заведомо ложном доносе.

В ноябре 2016 года он написал заявление, что его покалечил замначальника колонии. Однако проверка этого не подтвердила.

- Осужденный самостоятельно расчесал себе кожу на ногах, причинив тем самым себе телесные повреждения, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Таким образом он хотел подвести служащего под уголовную статью, однако сам попал под следствие. Теперь уже ведётся расследование по факту ложного доноса.