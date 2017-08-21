Приговор экс-министру дорожного хозяйства снова отложили

21.08.2017 08:48 1639

В понедельник, 21 августа, в Калужском районном суде должны были вынести приговор бывшему министру дорожного хозяйства Калужской области Андрею БЕЛОЗЁРОВУ. Однако судебное заседание снова отложили.

Напомним: изначально предполагалось, что суд озвучит своё решение 7 августа. Но за три дня до этого стало известно, что судебное заседание перенесли на 21-е число.

По имеющейся у нас информации. причиной новой отсрочки стало то, что уголовное дело, одним из фигурантов которого является экс-министр, вернули на этап судебного следствия. Оно может продлиться до трёх месяцев.

Бывший руководитель министерства дорожного хозяйства региона Андрей БЕЛОЗЁРОВ (на фото), его бывший заместитель Павел ЛУЧКО, а также бывший и.о. начальника ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» Матвей ПАРФЁНОВ обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, получении взятки за совершение заведомо незаконного бездействия группой лиц по предварительному сговору, а также приготовлении к получению взятки в крупном размере.

На скамье подсудимых также оказались восемь представителей коммерческих организаций, обвиняемых в даче взяток. Всего фигурантами данного дела являются 11 человек. Суд по этому резонансному делу начался 14 ноября 2016 года.

Экс-министру дорожного хозяйства прокурор просит назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы, Павлу Лучко – к 8 годам, Матвею Парфёнову – к 8,5 годам. Представителям коммерческих организаций, обвиняемых в даче взяток, просят назначить штрафы в размере от 200 тысяч до 60 миллионов рублей.

Лучко и Парфёнов вину в предъявленных им обвинениях признали. Андрей Белозёров заявил о своей невиновности.