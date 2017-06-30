Экс-министр дорожного хозяйства региона произнёс в суде последнее слово

В пятницу, 30 июня, в Калужском районном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу, возбуждённому в отношении экс-министра дорожного хозяйства Калужской области Андрея БЕЛОЗЁРОВА (на фото), его бывшего заместителя Павла ЛУЧКО, а также бывшего и.о. начальника ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» Матвея ПАРФЁНОВА.
Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, получении взятки за совершение заведомо незаконного бездействия группой лиц по предварительному сговору, а также приготовлении к получению взятки в крупном размере.
На скамье подсудимых также оказались восемь представителей коммерческих организаций, обвиняемых в даче взяток. Всего фигурантами данного дела являются 11 человек.
Суд по этому резонансному делу начался 14 ноября 2016 года. Судебное следствие продолжалось до конца марта. В апреле начались прения. После выступлений адвокатов суд предоставил подсудимым последнее слово. Павел Лучко и Матвей Парфёнов вину в предъявленных им обвинениях признали.
Как нам стало известно, на сегодняшнем заседании суд выслушал последнее слово Андрея Белозёрова. Он заявил о своей невиновности. После этого был объявлен перерыв до 7 августа. Ожидается, что в этот день будет вынесен приговор по данному делу.
Экс-министру дорожного хозяйства прокурор просит назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы, Павлу Лучко – к 8 годам, Матвею Парфёнову – к 8,5 годам. Представителям коммерческих организаций, обвиняемых в даче взяток, просят назначить штрафы в размере от 200 тысяч до 60 миллионов рублей.
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