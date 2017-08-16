В Закcобрании отказались комментировать информацию о приговоре пьяному депутату

Как мы рассказывали, суд вынес приговор депутату областного Заксобрания Дмитрию СМИРНОВУ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Народного избранника приговорили к 200 часам обязательных работ и 2 годам лишения права управления транспортными средствами.
В Законодательном собрании Калужской области, куда мы обратились с вопросом, какие меры будут приняты в отношении депутата, комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что приговор суда в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован Смирновым.
Как нам стало известно, приговор был вынесен в прошлый четверг, 10 августа. На его обжалование у осуждённого есть 10 дней. Следовательно, приговор, вынесенный в отношении Дмитрия Смирнова, вступит в силу 20-го числа. В том случае, если это произойдёт, депутат должен будет обратиться в Законодательное собрание с заявлением о досрочном прекращении полномочий.
|
Угонщик с ножом отобрал машину 16.08.2017 14:10
Калужскому мошеннику перевели 640 тысяч рублей 16.08.2017 12:33
«Неприкосновенный» калужский депутат попался пьяным за рулём 16.08.2017 11:47
Калужские бизнесмены обманули банки на 58 миллионов 16.08.2017 11:31
77-летний развратник из Боровска оказался психически больным 15.08.2017 16:28
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: