В Закcобрании отказались комментировать информацию о приговоре пьяному депутату

Как мы рассказывали, суд вынес приговор депутату областного Заксобрания Дмитрию СМИРНОВУ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Народного избранника приговорили к 200 часам обязательных работ и 2 годам лишения права управления транспортными средствами.

В Законодательном собрании Калужской области, куда мы обратились с вопросом, какие меры будут приняты в отношении депутата, комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что приговор суда в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован Смирновым.

Как нам стало известно, приговор был вынесен в прошлый четверг, 10 августа. На его обжалование у осуждённого есть 10 дней. Следовательно, приговор, вынесенный в отношении Дмитрия Смирнова, вступит в силу 20-го числа. В том случае, если это произойдёт, депутат должен будет обратиться в Законодательное собрание с заявлением о досрочном прекращении полномочий.