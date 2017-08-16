«Неприкосновенный» калужский депутат попался пьяным за рулём

Недавно суд вынес приговор 33-летнему депутату Законодательного собрания Калужской области Дмитрию СМИРНОВУ. Он признан виновным по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию».

- 16 февраля 2017 года автомобиль, за рулём которого находился Смирнов, был остановлен сотрудниками ГИБДД в Мосальске, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области в среду, 16 августа. – Согласно показаниям полицейских вместо водительских прав и документов на машину водитель протянул им удостоверение депутата, пояснив, что является неприкосновенным.

Во время разбирательства на месте выяснилось, что годом ранее, в марте 2016-го, законодателя лишили на полтора года водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, он был оштрафован на 30 тысяч рублей.

- На этот раз сотрудники ГИБДД также обратили внимание на имевшие место внешние признаки опьянения (запах алкоголя), но водитель вновь отказался пройти медицинское освидетельствование, - сообщает Следственный комитет. – Депутат на месте был отстранён от управления транспортным средством, а собранные материалы стали основанием для возбуждения уголовного дела за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В ходе расследования народный избранник признал свою вину. Он пояснил, что понимал, что не мог управлять транспортным средством, будучи лишённым прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, но думал, что «ничего страшного не случится, если он перегонит автомобиль на небольшое расстояние».

Суд приговорил Смирнова к 200 часам обязательных работ и 2 годам лишения права управления транспортными средствами. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.