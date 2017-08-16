Калужскому мошеннику перевели 640 тысяч рублей

В Малоярославце 28-летнего мужчину признали виновным в шести случаях мошенничества.

- В период с февраля по ноябрь 2016 года он вместе с неустановленным следствием лицом разместил на сайте объявление о продаже автомобиля, который им не принадлежал, - рассказали в среду, 16 августа, в прокуратуре Калужской области. - По указанному в объявлении телефону позвонил житель Рязани. «Продавцы» ввели покупателя в заблуждение, сообщив недостоверные сведения о праве собственности на автомобиль, после чего попросили выплатить задаток.

Обманутый покупатель перевел более 200 тысяч рублей на карту жителя Малоярославца. Преступник снял их и поделил с сообщником.

Аналогичным образом злоумышленник обманул ещё пятерых – на 440 тысяч рублей.

Ближайшие 4,5 года мошенник проведёт в колонии.