Вынесен приговор калужанину, который оскорблял ветеранов и оправдывал фашизм

Как мы уже рассказывали, в Калуге 31-летнего местного жителя обвиняли в возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку, в распространении оскорбительных сведений о днях воинской славы и памятных датах России и в надругательстве над государственным флагом. Во вторник, 15 августа, стало известно, какой приговор ему вынес судья.

- Мужчина в течение нескольких лет на своей странице в Интернете в свободном доступе выкладывал фото и видеоматериалы, в комментариях к которым он оскорблял ветеранов Великой Отечественной войны, высказывал негативное отношение к Дню Победы, оправдывал действия фашистов и идеологию Третьего рейха, размещал изображение Государственного флага России с нецензурными комментариями, - рассказали в калужской областной прокуратуре.

В ходе судебного следствия подсудимый свою вину признал частично. Однако Калужский областной суд согласился с мнением обвинителя о его виновности в совершении преступлений и приговорил калужанина к 2 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.