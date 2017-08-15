Вынесен приговор калужанину, который оскорблял ветеранов и оправдывал фашизм

Как мы уже рассказывали, в Калуге 31-летнего местного жителя обвиняли в возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку, в распространении оскорбительных сведений о днях воинской славы и памятных датах России и в надругательстве над государственным флагом. Во вторник, 15 августа, стало известно, какой приговор ему вынес судья.
- Мужчина в течение нескольких лет на своей странице в Интернете в свободном доступе выкладывал фото и видеоматериалы, в комментариях к которым он оскорблял ветеранов Великой Отечественной войны, высказывал негативное отношение к Дню Победы, оправдывал действия фашистов и идеологию Третьего рейха, размещал изображение Государственного флага России с нецензурными комментариями, - рассказали в калужской областной прокуратуре.
В ходе судебного следствия подсудимый свою вину признал частично. Однако Калужский областной суд согласился с мнением обвинителя о его виновности в совершении преступлений и приговорил калужанина к 2 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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