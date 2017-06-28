Калужанин оскорблял ветеранов и оправдывал фашизм

31-летнего калужанина обвиняют в возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку, в распространении оскорбительных сведений о днях воинской славы и памятных датах России и в надругательстве над государственным флагом.

- Мужчина в течение нескольких лет на своей странице в Интернете в свободном доступе выкладывал фото и видеоматериалы, в комментариях к которым он оскорблял ветеранов Великой Отечественной войны, высказывал негативное отношение к Дню Победы, оправдывал действия фашистов и идеологию Третьего рейха, а также Исламского государства, размещал изображение Государственного флага России с нецензурными комментариями, - сообщает в среду, 28 июня, областная прокуратура.

В ходе следствия обвиняемый свою вину признал полностью. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело сейчас направлено в суд.