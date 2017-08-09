15 лет грозит мужчине, убившему соседа-«вампира»

В Калужской области начался суд над 51-летним жителем Боровского района, которого обвиняют в убийстве 63-летнего соседа. Преступление было совершено 12 ноября прошлого года.
Напомним: в тот вечер, когда произошло убийство, обвиняемый и его жертва выпивали вместе. Как часто бывает в таких случаях, мужчины поссорились. Обвиняемый пнул соседа ногой – тот упал.
- Он стал вставать с пола, и я увидел, что у него начали светиться глаза ярко-красным светом, - рассказал мужчина на допросе. – Они светились настолько сильно, что это свет ослеплял меня, я испугался.
Пнув соседа ногой ещё раз, мужчина взял стоявший у печи осиновый кол и воткнул тому в левый глаз. Затем пошёл к соседям и рассказал им о совершённом преступлении. Они вызвали полицию.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области в среду, 9 августа. – Обвинительное заключение по делу утверждено прокурором, обвиняемый предстал перед судом. Если суд признает его виновным в совершении убийства, фигуранту грозит наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.
|
Отец зарезал сына за аморальный поступок 08.08.2017 16:48
20-летний псих развратил 50 девочек 08.08.2017 13:24
Отец заставлял 7-летнего сына смотреть, как он занимается сексом 08.08.2017 13:02
Житель Людиновского района похитил мусорный контейнер 08.08.2017 12:45
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: