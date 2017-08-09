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15 лет грозит мужчине, убившему соседа-«вампира»

09.08.2017 12:11 3 518 Оксана КОЛОСОВА
15 лет грозит мужчине, убившему соседа-«вампира»

В Калужской области начался суд над 51-летним жителем Боровского района, которого обвиняют в убийстве 63-летнего соседа. Преступление было совершено 12 ноября прошлого года.

Напомним: в тот вечер, когда произошло убийство, обвиняемый и его жертва выпивали вместе. Как часто бывает в таких случаях, мужчины поссорились. Обвиняемый пнул соседа ногой – тот упал.

- Он стал вставать с пола, и я увидел, что у него начали светиться глаза ярко-красным светом, - рассказал мужчина на допросе. – Они светились настолько сильно, что это свет ослеплял меня, я испугался.

Пнув соседа ногой ещё раз, мужчина взял стоявший у печи осиновый кол и воткнул тому в левый глаз. Затем пошёл к соседям и рассказал им о совершённом преступлении. Они вызвали полицию.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области в среду, 9 августа. – Обвинительное заключение по делу утверждено прокурором, обвиняемый предстал перед судом. Если суд признает его виновным в совершении убийства, фигуранту грозит наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.


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Тэги: криминал

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