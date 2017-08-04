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Прохожие спугнули насильника, и он нашёл себе другую жертву

04.08.2017 12:57 8 2212 Елена Французова
Прохожие спугнули насильника, и он нашёл себе другую жертву

Как мы рассказывали, в июле в Обнинске поймали насильника-мигранта. В пятницу, 4 августа, полицейские раскрыли подробности задержания подозреваемого.

Как оказалось, 23 июля в дежурную часть в Обнинске обратились две женщины.

- Первая девушка сообщила, что примерно в 11 вечера в районе железнодорожного вокзала мужчина попытался её изнасиловать. Однако прохожие спугнули злоумышленника, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области. - Мужчина, выхватив из рук девушки телефон, скрылся.

Девушка подробно описала приметы нападавшего. Наряды полиции занялись поисками.

- Буквально через пару часов в дежурную часть обратилась 45-летняя женщина с заявлением об изнасиловании. Когда потерпевшая стала описывать злоумышленника, стало понятно, что преступления совершил один и тот же человек, - добавляют в полиции.

Стражи порядка изъяли с места происшествия запись камеры видеонаблюдения, на которой было детально видно лицо подозреваемого. Один из сотрудников уголовного розыска узнал в злоумышленнике фигуранта уголовного дела, возбужденного за аналогичное преступление, которое он вел в еще 2010 году. Как оказалось, мужчина вышел на свободу в конце 2016 года.

В течение суток подозреваемый был задержан.

- Мужчина не имеет семьи и работы, а также регистрации на территории Калужской области, - сообщили нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Подозреваемый арестован. Следственный комитет проводит расследование.


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Тэги: криминал

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