Женщину изнасиловали на улице в Обнинске

Ночью в воскресенье, 23 июля, в Обнинске в районе улицы Победы изнасиловали 45-летнюю женщину.

- В тот же день преступник был задержан, на допросе он дал признательные показания, - рассказали нам во вторник, 25 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Подозреваемым оказался 46-летний гражданин Узбекистана. Он уже заключён под стражу.

Ранее этот человек уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления, освободился менее года назад.

Расследование сейчас продолжается.

Фото: СК по Калужской области.