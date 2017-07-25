Женщину изнасиловали на улице в Обнинске

Ночью в воскресенье, 23 июля, в Обнинске в районе улицы Победы изнасиловали 45-летнюю женщину.
- В тот же день преступник был задержан, на допросе он дал признательные показания, - рассказали нам во вторник, 25 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Подозреваемым оказался 46-летний гражданин Узбекистана. Он уже заключён под стражу.
Ранее этот человек уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления, освободился менее года назад.
Расследование сейчас продолжается.
Фото: СК по Калужской области.
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