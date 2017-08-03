Чиновница с поддельным дипломом раздавала землю родственникам

В Дзержинском районе бывшую главу администрации одного из сельских поселений ждёт суд.

- В 2015 году обвиняемая во время проведения конкурса на замещение должности главы администрации предоставила в конкурсную комиссию заведомо подложный диплом о высшем образовании, - рассказали в четверг, 3 августа, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В 2016 году она же незаконно, без проведения аукциона, предоставила в аренду двум своим дочерям и зятю три земельных участка размерами 10, 11 и 12 соток, расположенных в деревне Озеро Дзержинского района.

Суд начнётся в ближайшее время.