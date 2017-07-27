Мошенник из Калужской области сдавал чужие квартиры по всей стране

В Воскресенске Московской области задержан 35-летний житель Малоярославца. Его подозревают в мошенничестве и краже.

Первое заявление на него поступило ещё в ноябре 2015 года. Жительница Обнинска сдала свою квартиру. Под предлогом ремонта квартиросъёмщик вынес из квартиры бытовую технику – стиральную машину и холодильник – и скрылся. Ущерб составил 30 000 рублей.

- Спустя несколько дней была обманута еще одна жительница наукограда, - сообщает в четверг, 27 июля, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Она разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче квартиры, мужчина откликнулся на объявление и снял жилье на два дня. Затем злоумышленник от своего имени сдал арендованное жилье третьим лицам.

Подобные схемы он использовал еще в нескольких регионах России. Пока не был задержан под Москвой.

- Разместив очередное объявление о сдаче квартиры и дожидаясь отклика от потенциальных квартиросъемщиков, он решил расслабиться при помощи алкоголя, - сообщают в полиции. - Хозяйка квартиры оказалась бдительной гражданкой и нанесла мужчине внезапный визит, тем более что срок его аренды уже истек, и он должен был покинуть жилище. Обнаружив в принадлежащей ей квартире мужчину в состоянии опьянения, хозяйка вызвала наряд.

Отрабатывается причастность мошенника к другим подобным преступлениям.