Мошенник из Калужской области сдавал чужие квартиры по всей стране

В Воскресенске Московской области задержан 35-летний житель Малоярославца. Его подозревают в мошенничестве и краже.
Первое заявление на него поступило ещё в ноябре 2015 года. Жительница Обнинска сдала свою квартиру. Под предлогом ремонта квартиросъёмщик вынес из квартиры бытовую технику – стиральную машину и холодильник – и скрылся. Ущерб составил 30 000 рублей.
- Спустя несколько дней была обманута еще одна жительница наукограда, - сообщает в четверг, 27 июля, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Она разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче квартиры, мужчина откликнулся на объявление и снял жилье на два дня. Затем злоумышленник от своего имени сдал арендованное жилье третьим лицам.
Подобные схемы он использовал еще в нескольких регионах России. Пока не был задержан под Москвой.
- Разместив очередное объявление о сдаче квартиры и дожидаясь отклика от потенциальных квартиросъемщиков, он решил расслабиться при помощи алкоголя, - сообщают в полиции. - Хозяйка квартиры оказалась бдительной гражданкой и нанесла мужчине внезапный визит, тем более что срок его аренды уже истек, и он должен был покинуть жилище. Обнаружив в принадлежащей ей квартире мужчину в состоянии опьянения, хозяйка вызвала наряд.
Отрабатывается причастность мошенника к другим подобным преступлениям.
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