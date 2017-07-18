Калужанина осудили за оскорбление граждан ДНР и ЛНР

В Калуге районный суд на днях вынес приговор 33-летнему местному жителю. Его признали виновным в возбуждении ненависти и вражды.
- Следствием установлено, что калужанин, лингвист по образованию, испытывая неприязнь к людям определенной национальности, гражданства, религии (россиянам, православным, гражданам ДНР и ЛНР, а также руководству России и РПЦ), в ноябре 2014 года разместил на своей личной странице в социальной сети видеофайл, направленный на унижение человеческого достоинства указанных категорий граждан, тем самым распространив свои взгляды, направленные на возбуждение ненависти и вражды к ним, - рассказали нам во вторник, 18 июля, в прокуратуре Калужской области.
Подсудимый вину в совершении преступления не признал. Но суд признал его виновным и назначил наказание в виде 320 часов обязательных работ.
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