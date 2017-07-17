5 лет грозит мужчине, который нашел карту и отправился за покупками

В Жукове задержали 26-летнего мужчину, который нашёл на улице банковскую карту и отправился в магазинами за покупками за чужой счёт.

- Подозреваемый пояснил, что банковскую карту он нашёл на улице, - сообщили в понедельник, 17 июля, в УМВД по Калужской области. - На карте было указано, что при расплате за покупки меньше 1 000 рублей вводить код не требуется. В целях похищения денежных средств злоумышленник совершал покупки в различных торговых точках на сумму разовой операции до одной тысячи рублей. Таким образом, он осуществил одиннадцать покупок и похитил более 10 000 рублей, надеясь, что это ему «сойдёт с рук».

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.