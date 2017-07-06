Подключиться к электричеству за 300 тысяч: сотрудников электросетей задержали за взятку

В Калужской области две сотрудницы районных электрических сетей стали фигурантами уголовного дела, возбуждённого по статье «Коммерческий подкуп». Одна из подозреваемых работала в компании инженером, другая – руководителей группы технологического присоединения.

- По версии следствия, 4 июля подозреваемые незаконно получили от представителя коммерческой компании денежные средства в размере 300 тысяч рублей за решение вопроса о технологическом присоединении к электрическим сетям нежилого помещения, - сообщает в четверг, 6 июля, пресс-служба Следственного управления СКР по Калужской области. – При передаче денежных средств сотрудницы организации были задержаны с поличным. Денежные средства, ставшие предметом коммерческого подкупа, в ходе осмотра места происшествия изъяты.

Работницы организации задержаны на 48 часов. В настоящее время следствие ходатайствует перед судом об избрании им меры пресечения в виде домашнего ареста.

Минимальное наказание, которое грозит дамам в случае, если их вина будет доказана, – штраф в размере от 1 миллиона до 3 миллионов рублей. Максимальное – лишение свободы на срок от 5 до 9 лет.