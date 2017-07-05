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Крупную партию героина нашли в Обнинске

05.07.2017 13:59 0 188 Дмитрий Ивьев
Крупную партию героина нашли в Обнинске

В Обнинске полиция на днях завершила расследование уголовного дела по фактам сбыта наркотиков.

- Установлено, что в августе 2016 года двое молодых людей организовали деятельность по сбыту героина посредством помещения его небольшими партиями в тайники-закладки, как правило, располагающиеся около табличек с номерами домов, - рассказали нам в среду, 5 июля, в УМВД по Калужской области.

У обвиняемых изъято 90 грамм наркотического вещества. Им грозит до 20 лет колонии.


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Тэги: криминал

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