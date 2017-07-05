Крупную партию героина нашли в Обнинске

В Обнинске полиция на днях завершила расследование уголовного дела по фактам сбыта наркотиков.

- Установлено, что в августе 2016 года двое молодых людей организовали деятельность по сбыту героина посредством помещения его небольшими партиями в тайники-закладки, как правило, располагающиеся около табличек с номерами домов, - рассказали нам в среду, 5 июля, в УМВД по Калужской области.

У обвиняемых изъято 90 грамм наркотического вещества. Им грозит до 20 лет колонии.