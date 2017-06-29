Прохожий пытался угнать «Газель»

На днях в Балабаново на улице Московской пьяный прохожий забрался в припаркованную «Газель».

Владелец авто оставил его на улице, но не закрыл дверь. Злоумышленник проходил мимо и обнаружил это.

- Молодой человек проник в салон и предпринял попытку завести двигатель, - рассказали в четверг, 29 июня, в УМВД по Калужской области. - В то время как он совершал манипуляции с проводами, вытащенными из приборной панели, владелец, увидев злоумышленника в своем транспортом средстве, вызвал полицию.

28-летний местный житель задержан. По статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» ему грозит до 5 лет лишения свободы.