Сотрудница банка обокрала клиента

В Калуге 43-летняя сотрудница банка попалась на мошенничестве.
- При осуществлении кассовых и бухгалтерских операций она сняла с пенсионного счета клиента 32 183 рубля, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению, - рассказали нам в понедельник, 26 июня, в городском УМВД.
Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.
|
На калужском заводе погиб 16-летний подросток 26.06.2017 11:56
Старики-разбойники: в Калуге одна бабушка украла продукты у другой 26.06.2017 11:32
В Калуге судят бандитов, вынесших сейф с 3 миллионами 26.06.2017 11:25
Член избиркома дважды попался с наркотиками 23.06.2017 16:00
Калужского дальнобойщика убили возле кафе 23.06.2017 09:17
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: