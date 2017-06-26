Сотрудница банка обокрала клиента

В Калуге 43-летняя сотрудница банка попалась на мошенничестве.

- При осуществлении кассовых и бухгалтерских операций она сняла с пенсионного счета клиента 32 183 рубля, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению, - рассказали нам в понедельник, 26 июня, в городском УМВД.

Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.