Толкнувшей пристава женщине грозит 5 лет колонии

В Калужской области следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летней жительницы Кирова. Она обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.
- 6 апреля женщина, являясь должником по возбужденному исполнительному производству, в помещении отдела судебных приставов по Кировскому и Куйбышевскому районам толкнула пристава-исполнителя, - рассказали нам во вторник, 20 июня, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В результате этого женщина упала на пол и получила телесные повреждения.
Максимальное наказание по этой статье – 5 лет лишения свободы.
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