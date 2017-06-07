Мошенница украла у стариков 1,3 миллиона

Жительницу Подмосковья обвиняют в мошенничестве, совершённом в Обнинске. По версии следствия и прокуратуры, она похитила у пожилых людей около 1,3 миллиона рублей.
- С августа по октябрь 2016 года обвиняемая под видом социального работника входила в доверие к пожилым людям, - рассказали в среду, 7 июня, в прокуратуре Калужской области. - Под предлогом введения новых денежных билетов банка РФ и необходимости обмена денежных купюр она похищала деньги потерпевших.
В ближайшее время дело рассмотрит суд.
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