Мошенница украла у стариков 1,3 миллиона

Жительницу Подмосковья обвиняют в мошенничестве, совершённом в Обнинске. По версии следствия и прокуратуры, она похитила у пожилых людей около 1,3 миллиона рублей.

- С августа по октябрь 2016 года обвиняемая под видом социального работника входила в доверие к пожилым людям, - рассказали в среду, 7 июня, в прокуратуре Калужской области. - Под предлогом введения новых денежных билетов банка РФ и необходимости обмена денежных купюр она похищала деньги потерпевших.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.