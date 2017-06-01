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Инспектор ДПС за взятку закрыл глаза на аварию с тремя машинами

01.06.2017 12:04 2 588 Дмитрий Ивьев
Инспектор ДПС за взятку закрыл глаза на аварию с тремя машинами

В Калужской области завершилось расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего инспектора ДПС. Как мы уже сообщали, он попался при получении взятки. В четверг, 1 июня, калужское региональное управление СК подробнее рассказало об этом случае.

- В мае 2016 года обвиняемый возбудил дело об административном правонарушении по факту оставления места ДТП водителем автомобиля марки ВАЗ-2106, который допустил столкновение с двумя припаркованными автомобилями, - отмечают в СК. - Полицейский установил личность водителя и потребовал от него 20 тысяч рублей в качестве взятки за непривлечение к административной ответственности.

Водитель «Жигулей» не стал сразу платить, а обратился в ФСБ.

- Факт передачи первой части взятки в размере 10 тысяч рублей был зафиксирован оперативным путем, - подчёркивают в СК. - Согласно достигнутой договоренности, инспектор составил документы о неустановлении водителя автомобиля ВАЗ-2106, совершившего ДТП, на основании которых административное дело было прекращено за истечением сроков давности. Кроме того, сотрудником полиции были укрыты факты совершения этим водителем еще трех правонарушений - управление незарегистрированным транспортом, управление без прав и неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.

Вскоре это дело рассмотрит суд.


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Тэги: криминал

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