Два гендиректора попались на неуплате налогов

В Калужской области возбудили уголовные дела в отношении генеральных директоров двух коммерческих организаций. Оба обвиняются в неуплате налогов.
Один из инцидентов произошёл в Калуге.
- 70-летний гендиректор коммерческой организации во избежание списания денежных средств в счет задолженности по налогам осуществлял расчеты с контрагентами через расчетные счета третьих лиц, - рассказали нам в региональном управлении СК. - Недоимка по налогам составляет более 7 миллионов рублей.
Второй подозреваемый из Людиново. Ему 40 лет.
- Мужчина уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость путем предоставления в налоговый орган налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов, - отмечают следователи. - Сумма неуплаченного в результате совершения преступления налога составляет более 30 миллионов рублей.
Расследование сейчас продолжается.
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