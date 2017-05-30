Два гендиректора попались на неуплате налогов

В Калужской области возбудили уголовные дела в отношении генеральных директоров двух коммерческих организаций. Оба обвиняются в неуплате налогов.

Один из инцидентов произошёл в Калуге.

- 70-летний гендиректор коммерческой организации во избежание списания денежных средств в счет задолженности по налогам осуществлял расчеты с контрагентами через расчетные счета третьих лиц, - рассказали нам в региональном управлении СК. - Недоимка по налогам составляет более 7 миллионов рублей.

Второй подозреваемый из Людиново. Ему 40 лет.

- Мужчина уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость путем предоставления в налоговый орган налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов, - отмечают следователи. - Сумма неуплаченного в результате совершения преступления налога составляет более 30 миллионов рублей.

Расследование сейчас продолжается.