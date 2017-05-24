Серийного угонщика поймали в Калуге

На днях в Калуге полицейские задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают как минимум в 9 угонах. Злоумышленик попался при попытке кражи «Тойоты Камри».

- Он разбил переднее боковое стекло иномарки, проник в салон и специальным диагностическим устройством произвел считывание кодового замка, чтобы завести двигатель, - рассказали в среду, 24 мая, в УМВД по Калужской области. – Уже установлена причастность подозреваемого к совершению 9 преступлений.

По версии полицейских, угонщик приезжал в наш город из Ржева Тверской области. По вечерам он присматривал во дворах припаркованные автомобили. Наибольший интерес для мужчины представляли «Тойоты», «Лексусы» и «Мазды». Похищенный транспорт преступник перегонял в Тверскую область для дальнейшей продажи.

Сейчас расследование продолжается. Проверяется причастность мужчины ещё к шести угонам.