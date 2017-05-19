Чиновницы и риелторы получили сроки за 76 мошенничеств

На днях в Калужской области вынесли приговор трём риелторам и двум чиновницам, которых признали виновными в мошенничестве. Всего известно о 76 случаях – с 2009 по 2012 годы.

- Осужденные изготавливали подложные выписки из похозяйственных книг о наличии у граждан прав на земельные участки, расположенные в Боровском районе, на основании которых эти граждане регистрировали право собственности на землю, - рассказали нам в пятницу, 19 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В состав преступной группы входили три риэлтора, специалист Боровского отдела управления Росреестра по Калужской области и бывшая заместитель архивного отдела районной администрации.

Размер «проданных» таким образом участков варьировался от 15 до 45 соток. Ущерб оценили в 50 миллионов рублей.

- На все участки еще в рамках предварительного следствия был наложен арест, - подчёркивают в СК. - Преступления выявлены в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями регионального управления СК России и сотрудниками УЭБиПК областного УМВД.

Риелторы получили от 3 до 6 лет лишения свободы, сотрудница Росреестра - 4,5 года с лишением права занимать на государственной службе должности, связанные с регистрацией прав на недвижимое имущество на 2 года. Бывшая сотрудница районной администрации, которая причастна к 8 эпизодам преступной деятельности, получила 2,5 года лишения свободы условно с лишением права занимать в органах местного самоуправления должности, связанные с архивной деятельностью.