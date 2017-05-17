Калужская икона покарала вора-гастролёра

В среду, 17 мая, на пресс-конференции сотрудники полиции рассказали, что часть краж по всей области совершают воры-гастролёры. Обчистив одну-две квартиры они покидают город и едут дальше.
Так, в конце прошлого года калужским полицейским удалось задержать троих белорусов. Они совершили около 10 краж в различных регионах России, две из них – в нашей области.
- Один из мужчин имеет два высших образования. Он инженер. Очень профессионально подходил к вскрытию замков: приобретал замки различных видов, дома на них тренировался, - рассказал начальник отдела управления уголовного розыска УМВД по Калужской области Сергей ЧЕРНОБРОВКИН. - Он их разбирал, смотрел, как они работают, ставил таймер, чтобы чётко знать, сколько времени у него уходит на тот или иной замок.
Однако это не помогло злоумышленнику уйти от правосудия. Во время задержания при домушнике была обнаружена похищенная икона.
- Как правило, ранее судимые лица предпочитают не брать предметы религиозного культа. Они говорят, что тогда их бог накажет, - пояснил Сергей Чернобровкин. – А он судим неоднократно. Я спрашиваю: «Ты же православный, зачем её взял?». Он ответил, что решил наказать хозяина: «Я увидел, что он занимается колдовством. В квартире были всевозможные аксессуары, гадальные карты Таро». В итоге, говоря их языком, икона его наказала. Именно она послужила основанием для его ареста.
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