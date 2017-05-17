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Три часа с ножовкой: вор вынес с калужского завода 35 миллионов

17.05.2017 12:25 11 1623 Елена Французова
Три часа с ножовкой: вор вынес с калужского завода 35 миллионов

В среду, 17 мая, пресс-служба УМВД по Калужской области провела пресс-конференцию, посвященную раскрытию краж. Именно на них приходится треть всех совершаемых в регионе преступлений.

Так, в этом году из одной калужской квартиры преступники вынесли 1 миллион 750 тысяч рублей, а из коттеджа – 2 миллиона 350 тысяч. А самой крупной добычей стали 35 миллионов рублей, которые хранились в несгораемом сейфе на одном из калужских заводов. Причём только 2 миллиона 700 тысяч принадлежали предприятию, всё остальное – личные деньги директора.

Как выяснили стражи порядка, преступник действовал в одиночку. Жажда наживы была столь велика, что он сумел завалить 200-килограммовый сейф, выломав его из стены. А затем около 3 часов работал ножовкой – пилил петли сейфа, поскольку вскрыть сложный замок не смог.

- Сторож благополучно спал этажом ниже, - рассказал начальник отдела управления уголовного розыска УМВД по Калужской области Сергей ЧЕРНОБРОВКИН.

Возбуждено уголовное дело. Преступника ищут.


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Тэги: криминал сергей чернобровкин

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