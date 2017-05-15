На площади Победы мужчина напал с ножом на бывшую жену

В субботу, 13 мая, около 16:00 в Калуге на площади Победы было совершенно нападение на женщину. Мужчина, проходя мимо, пырнул её ножом, сообщили очевидцы в группе «Калуга жесть».
- Возбуждено уголовное дело, - сообщили нам в понедельник, 15 мая, в пресс-службе УМВД по Калуге. – Ножевое ранение нанёс бывший муж. Ранее он был судим. В сторону площади Победы он шёл со своим знакомым, именно его спутник помог предотвратить преступление. Недалеко дежурили сотрудники ДПС, которые вместе с очевидцем задержали нападавшего.
В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает. Почему бывший муж решил на неё напасть, сейчас выясняет полиция.
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