На площади Победы мужчина напал с ножом на бывшую жену

В субботу, 13 мая, около 16:00 в Калуге на площади Победы было совершенно нападение на женщину. Мужчина, проходя мимо, пырнул её ножом, сообщили очевидцы в группе «Калуга жесть».

- Возбуждено уголовное дело, - сообщили нам в понедельник, 15 мая, в пресс-службе УМВД по Калуге. – Ножевое ранение нанёс бывший муж. Ранее он был судим. В сторону площади Победы он шёл со своим знакомым, именно его спутник помог предотвратить преступление. Недалеко дежурили сотрудники ДПС, которые вместе с очевидцем задержали нападавшего.

В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает. Почему бывший муж решил на неё напасть, сейчас выясняет полиция.