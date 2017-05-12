Охранник стащил 170 кг мороженой селёдки под влиянием беса

Создается впечатление, что в Калуге стартовал конкурс на самую оригинальную кражу. Не успели калужане как следует обстебать новость о похитителях подгузников, как пришла другая - о не менее экстравагантном воре.
Пожилой охранник похитил с калужского перерабатывающего предприятия 9 ящиков со 170 кг мороженой селёдки. Покупатели приехали на предприятие в выходной, когда на заводе был только охранник. Мужчина выдал себя за кладовщика и продал селёдку, положив прибыль себе в карман.
- Охранник воспользовался тем, что у него были ключи от всех помещений завода, открыл цех и вынес рыбу, - рассказали в пресс-службе городского МВД.
Селёдку охранник, не знавший истинной цены товара, продал за 9 000 рублей. При этом стоимость похищенной рыбы ровно втрое превышает прибыль, полученную мужчиной.
Недостача селедки вскрылась при очередной инвентаризации. Когда похитителя сельди спросили, зачем он это сделал, тот ответил: «Бес попутал».
В калужской полиции сообщают, что мужчина ранее не судим. Возбуждено уголовное дело.
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