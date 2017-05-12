Полиция поймала похитительницу подгузников со стажем и её сообщника

Сотрудники калужского уголовного розыска задержали на днях двух калужан, которых подозревают в краже из магазина одного торгового центра Калуги.

29-летняя женщина и 33-летний мужчина придумали целую схему по похищению и реализации ценного товара.

- Следствием установлено, что ранее судимая за аналогичное преступление, работающая продавцом-консультантом в торговом центре калужанка, дабы улучшить свое благосостояние, неоднократно совершала хищение подгузников на рабочем месте, - сообщает пресс-служба УМВД по Калуге. - Имея доступ в складское помещение магазина, подозреваемая проникала на склад и оттуда забирала упаковки с подгузниками. Похищенное злоумышленница выставляла за дверь склада, где ожидал её знакомый. Второй участник преступной группы упаковки с подгузниками переносил в свой автомобиль и вывозил с территории торгового центра. Краденные подгузники «парочка» продавала через объявления и сайты продаж, а вырученные деньги делила поровну.

В общей сложности калужане украли товара на сумму 34 511 рублей 37 копеек. Теперь каждому из низ грозит до 5 лет заключения.