Мать попала под следствие после жалобы 10-летней дочки

Людиновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Калужской области возбудил уголовное дело по фактам истязания несовершеннолетнего и неисполнения обязанностей по его воспитанию. Его фигуранткой стала 33-летняя жительница села Хвастовичи. Потерпевшей является её 10-летняя дочь.
- По версии следствия, в апреле 2017 года подозреваемая систематически наносила побои и иными насильственными действиями причиняла физические и психические страдания своей 10-летней дочери, причинив легкий вред её здоровью, - сообщает в четверг, 4 мая, пресс-служба Следственного управления регионального СКР. – Кроме того, женщина не заботилась о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии дочери, унижала её грубыми нецензурными словами, формируя в ней чувство страха и незащищённости.
Как выяснилось, о побоях правоохранительным органам стало известно от самой потерпевшей.
- Девочка позвонила в полицию по номеру «02», сообщила, что её избивает мама, и попросила о помощи, - рассказали нам в Следственном комитете. – Ребёнок из семьи изъят и сейчас находится в детском социальном учреждении.
Мать девочки на допросе дала признательные показания. Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор иных доказательств, подтверждающих причастность женщины к совершению преступлений.
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