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Тело пропавшего мужчины нашли в его дворе

28.04.2017 13:02 0 1099 Дмитрий Ивьев
Тело пропавшего мужчины нашли в его дворе

В деревне Галкино на территории Калуги нашли тело 48-летнего мужчины, который с февраля числился попавшим без вести. Труп был закопан во дворе дома, который принадлежал погибшему.

Подозреваемый в убийстве задержан, сообщили нам в пятницу, 28 апреля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Место, где закопали тело погибшего.

- В начале февраля 38-летний подозреваемый и его сожительница находились в гостях в доме потерпевшего, - озвучили свою версию в СК. - В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему удары обухом топора в область головы, а затем захоронил тело погибшего на территории дачного участка.

Расследование этого дела сейчас продолжается.

Фото: СК по Калужской области.


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Тэги: криминал

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