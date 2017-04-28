Тело пропавшего мужчины нашли в его дворе

В деревне Галкино на территории Калуги нашли тело 48-летнего мужчины, который с февраля числился попавшим без вести. Труп был закопан во дворе дома, который принадлежал погибшему.
Подозреваемый в убийстве задержан, сообщили нам в пятницу, 28 апреля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Место, где закопали тело погибшего.
- В начале февраля 38-летний подозреваемый и его сожительница находились в гостях в доме потерпевшего, - озвучили свою версию в СК. - В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему удары обухом топора в область головы, а затем захоронил тело погибшего на территории дачного участка.
Расследование этого дела сейчас продолжается.
Фото: СК по Калужской области.
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