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Дядя на Пасху убил племянника и 5 дней жил с трупом

22.04.2017 15:37 0 924 Дмитрий Ивьев
Дядя на Пасху убил племянника и 5 дней жил с трупом

В пятницу, 21 апреля, в Калуге задержан 59-летний мужчина, которого подозревают в убийстве племянника. Инцидент произошёл днём 16 апреля в квартире на улице Энгельса.

- Мужчина поругался с 26-летним племянником и несколько раз ударил того ножом, - рассказали нам 22 апреля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. В течение 5 дней мужчина продолжал проживать в квартире, где также находилось тело погибшего, а затем, осознав безвыходность ситуации, сообщил о случившемся в полицию.

Дядя и племянник жили вместе, своих семей у них не было, отмечают в СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Сейчас расследование продолжается.


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Тэги: криминал

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