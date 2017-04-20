В Калужской области будут судить чиновницу, из-за халатности которой погибла 4-летняя девочка

Людиновская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого является бывший начальник отдела охраны прав детства отдела образования Людиново и Людиновского района. Экс-чиновницу обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

В октябре 2014 года обвиняемая дала подчинённым незаконное указание подготовить положительное заключение о назначении Надежды Цуриковой опекуном 2-летней Анжелики Симаковой, мать которой незадолго до этого умерла при родах.

- При этом личное дело девочки не соответствовало предъявляемым требованиям: в нём отсутствовало медицинское заключение на ребёнка, - сообщает в четверг, 20 апреля, пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области. – После передачи девочки в приёмную семью условия её жизни по указанию обвиняемой фактически не проверялись, акты проверок составлялись формально, не выходя в семью либо с предупреждением опекуна о предстоящей проверке. Девочка во время визита проверяющих дома отсутствовала.

В частности, во время расследования выяснилось, что акты проверки условий жизни Анжелики Симаковой составляла специалист отдела, которая в тот момент находилась в декретном отпуске. Она же по указанию начальника «задним числом» подписала акты за опекуна и за другого работника отдела охраны прав детства.

- Она (обвиняемая. – Прим. ред.) сказала, что сама проверяла семью Цуриковых в июле 2015 года, что там всё хорошо и что её проверять не следует, - рассказала на следствии одна из сотрудниц отдела охраны прав детства. – Поэтому никто не ездил и не проверял семью Цуриковых, так как об этом поступило прямое указание начальника отдела.

Обвиняемая бездействовала, даже когда ей стало известно, что Надежда Цурикова избивает приёмную дочь, подчёркивают в СК.

- Формализм в работе начальника отдела охраны прав детства привёл к тому, что ребёнка продолжали истязать и избивать, - уверено следствие. – В сентябре 2016 года девочка скончалась в результате многочисленных и мучительных побоев.

- В ходе следствия обвиняемая вину в халатности не признала, - сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области. – После вручения ей копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Людиновский районный суд для рассмотрения по существу.

Минимальное наказание, которое грозит экс-чиновнице, – принудительные работы на срок до 5 лет с лишением на три года права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью. Максимальное наказание, которое предусматривает данная статья Уголовного кодекса РФ, – лишение свободы на срок до 5 лет.