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Вынесен приговор бывшему калужскому чиновнику, отхватившему квартиру для дочери

11.04.2017 14:29 9 2729 Дмитрий Ивьев
Вынесен приговор бывшему калужскому чиновнику, отхватившему квартиру для дочери

В Калуге во вторник, 11 апреля, районный суд вынес приговор бывшему первому заместителю городского головы - начальнику управления городского хозяйства Виталию ШВЕЦУ. Его признали виновным в совершении мошенничества.

- Преступление совершено им в период с 2005 по 2007 годы, - рассказали нам в пресс-службе областной прокуратуры. - Используя свое служебное положение, из корыстной и иной личной заинтересованности, Швец похитил муниципальное имущество - двухкомнатную квартиру общей площадью 43,4 кв.м. стоимостью более 1,5 миллиона рублей, которая в последующем была передана в собственность дочери осужденного.

В прокуратуре отмечают, что эта квартира предназначалась для малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Виталия Швеца приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Ущерб он возместил до вынесения судом приговора.


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Тэги: криминал виталий швец

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