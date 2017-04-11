Вынесен приговор бывшему калужскому чиновнику, отхватившему квартиру для дочери

В Калуге во вторник, 11 апреля, районный суд вынес приговор бывшему первому заместителю городского головы - начальнику управления городского хозяйства Виталию ШВЕЦУ. Его признали виновным в совершении мошенничества.
- Преступление совершено им в период с 2005 по 2007 годы, - рассказали нам в пресс-службе областной прокуратуры. - Используя свое служебное положение, из корыстной и иной личной заинтересованности, Швец похитил муниципальное имущество - двухкомнатную квартиру общей площадью 43,4 кв.м. стоимостью более 1,5 миллиона рублей, которая в последующем была передана в собственность дочери осужденного.
В прокуратуре отмечают, что эта квартира предназначалась для малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Виталия Швеца приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Ущерб он возместил до вынесения судом приговора.
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