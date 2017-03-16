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В Калуге бывший чиновник отхватил квартиру для дочери

16.03.2017 12:48 17 2960 Елена Французова
В Калуге бывший чиновник отхватил квартиру для дочери

В ближайшее время перед судом предстанет бывший первый заместитель городского головы Калуги Виталий Швец. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения, а также в злоупотребление должностными полномочиями.

Следователи в четверг, 16 марта, раскрыли детали громкого дела.

- По версии следствия, в 2006 году Швец, используя свое должностное положение, совершил хищение муниципального имущества - двухкомнатной квартиры, расположенной на улице Баррикад в Калуге, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Стоимость квартиры 1,5 миллиона рублей. В дальнейшем в квартире была сделана перепланировка и евроремонт, и в ней стала проживать дочь Швеца, которая через два года продала это жилье.

В 2007 году Швец уволился из городской управы Калуги и покинул пределы России.

Напомним, что в июне 2016 года его задержали сотрудники Интерпола в городе Варна. Процедура экстрадиции из Болгарии заняла всего два месяца, и уже в августе его доставили в Калугу. Сейчас он находится под стражей.


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Тэги: криминал виталий швец

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