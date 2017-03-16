В Калуге бывший чиновник отхватил квартиру для дочери

В ближайшее время перед судом предстанет бывший первый заместитель городского головы Калуги Виталий Швец. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения, а также в злоупотребление должностными полномочиями.
Следователи в четверг, 16 марта, раскрыли детали громкого дела.
- По версии следствия, в 2006 году Швец, используя свое должностное положение, совершил хищение муниципального имущества - двухкомнатной квартиры, расположенной на улице Баррикад в Калуге, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Стоимость квартиры 1,5 миллиона рублей. В дальнейшем в квартире была сделана перепланировка и евроремонт, и в ней стала проживать дочь Швеца, которая через два года продала это жилье.
В 2007 году Швец уволился из городской управы Калуги и покинул пределы России.
Напомним, что в июне 2016 года его задержали сотрудники Интерпола в городе Варна. Процедура экстрадиции из Болгарии заняла всего два месяца, и уже в августе его доставили в Калугу. Сейчас он находится под стражей.
|
Обнинец попался на распространении детского порно 16.03.2017 14:20
Ревнивицу отправили в колонию за покушение на мужа 16.03.2017 10:10
Четыре калужанина за день потеряли в Интернете 73 тысячи рублей 15.03.2017 16:52
Убийца пчёл пойдёт под суд 15.03.2017 14:54
«Заминировавшему» ночной клуб ревнивцу грозит три года тюрьмы 14.03.2017 10:04
Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: