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Гендиректор вернул 41 миллион рублей, испугавшись тюремного заключения

03.04.2017 16:38 3 567 Дмитрий Ивьев
Гендиректор вернул 41 миллион рублей, испугавшись тюремного заключения

В Калужской области гендиректор одной из строительно-торговых компаний два года не платил налоги и задолжал 41 миллион рублей. О ходе расследования уголовного дела в понедельник, 3 апреля, сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, в течение 2012 и 2013 годов генеральный директор уклонялся от уплаты налогов, - говорят в СК. - Проведенная налоговая проверка в 2016 году выявила нарушения и произвела начисление неуплаченного налога и пени. По факту уклонения организации от уплаты налогов в октябре 2016 года было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования генеральный директор полностью погасил задолженность по налогам, включая пени и штрафы, после чего заявил ходатайство следствию о прекращении уголовного дела. Следователь на основании уголовно-процессуального закона удовлетворил ходатайство обвиняемого, в связи с тем, что руководитель предприятия преступление совершил впервые, причиненный ущерб возместил в полном объеме, ранее не судим.


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Тэги: криминал

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