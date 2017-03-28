Главная > Новости > Криминал

В Калуге избушку превратили в фабрику по производству конопли

28.03.2017 11:05 7 1857 Елена Французова
В Калуге избушку превратили в фабрику по производству конопли

В Калуге задержан мужчина, подозреваемый в незаконном культивировании, хранении, а также в изготовлении и переработке наркотических средств. Он ранее судим, находился в федеральном розыске.

- По версии полицейских мужчина оборудовал частный дом, в котором скрывался, под специализированное помещение для выращивания конопли, - сообщает во вторник, 28 марта, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Растения он высушивал, измельчал и хранил у себя.

За незаконное хранение, изготовление и переработку наркотических средств мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Сейчас он заключён под стражу. Следствию предстоит установить, предназначалась ли конопля для дальнейшей реализации среди наркозависимых.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

Крупную партию оружия нашли в Калужской области 28.03.2017 11:48

«Мастер оригами»: калужанин «кормил» терминал купюрами handmade 27.03.2017 15:52

Разозлившись на шумных строителей, мужчина грозился взорвать дом 27.03.2017 12:59

Двое мужчин до смерти избили 81-летнего дедушку 26.03.2017 20:31

У калужанина нашли 100 коробков с наркотиками 24.03.2017 14:24

Комментарии читателей: 7 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК
вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

ср 29 марта, 16:40
Кружки для детей в калужской областной детской библиотеке
Калужская областная детская библиотека
сб 01 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
сб 01 апреля, 11:00
Праздник "Международный День птиц"
Калужский областной краеведческий музей
сб 01 апреля, 16:00
Кондитерские мастер-классы
АртНуво, Художественная студия

Концерты

вт 28 марта, 19:00
Концерт «Два сапога пара»
Дом музыки
чт 30 марта, 19:00
Концерт "Один год..."
Дом музыки
чт 30 марта, 19:00
Концерт Патриаршего хора Данилова монастыря
Арена КТЗ, ДК
чт 30 марта, 19:00
Концерт StandUpShow
Папин Дом, ресторан-бар

Кино

Босс-молокосос
Красавица и чудовище
Скрытые фигуры
Могучие рейнджеры
Блоги компаний

Россельхозбанк предлагает клиентам индивидуальные курсы обмена валют

Вчера 13:29
Новости компаний

Основные инструменты для работы на рынке Форекс

Филиал «Калугаэнерго» добивается взимания долгов путем списания с банковских счетов недобросовестных потребителей

Повысить иммунитет можно вкусно

«Ростелеком» в Калуге наградил самых общительных абонентов

Новости Обнинска
Блоги

Человеческое - Весна...

drughunter 23 мар 2017 14:03

ну и nafig? - Здравствуйте. я - тролль.

nafig 20 мар 2017 18:23

Артем Летний's блог - Зачем же нам снятся сны

Артем Летний 11 мар 2017 21:54

Наедине со всеми.. - С Праздником Весны, Милые Дамы!!!

Геннадич 08 мар 2017 09:59