В Калуге избушку превратили в фабрику по производству конопли

В Калуге задержан мужчина, подозреваемый в незаконном культивировании, хранении, а также в изготовлении и переработке наркотических средств. Он ранее судим, находился в федеральном розыске.

- По версии полицейских мужчина оборудовал частный дом, в котором скрывался, под специализированное помещение для выращивания конопли, - сообщает во вторник, 28 марта, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Растения он высушивал, измельчал и хранил у себя.

За незаконное хранение, изготовление и переработку наркотических средств мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Сейчас он заключён под стражу. Следствию предстоит установить, предназначалась ли конопля для дальнейшей реализации среди наркозависимых.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства.