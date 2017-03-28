В Калуге избушку превратили в фабрику по производству конопли

В Калуге задержан мужчина, подозреваемый в незаконном культивировании, хранении, а также в изготовлении и переработке наркотических средств. Он ранее судим, находился в федеральном розыске.
- По версии полицейских мужчина оборудовал частный дом, в котором скрывался, под специализированное помещение для выращивания конопли, - сообщает во вторник, 28 марта, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Растения он высушивал, измельчал и хранил у себя.
За незаконное хранение, изготовление и переработку наркотических средств мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Сейчас он заключён под стражу. Следствию предстоит установить, предназначалась ли конопля для дальнейшей реализации среди наркозависимых.
Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства.
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