«Мастер оригами»: калужанин «кормил» терминал купюрами handmade

В Калуге полицейские задержали 28-летнего мужчину, который из денежных купюр, вышедших из обращения, делал новые и расплачивался ими через терминал в торговых центрах города. Следователи называют таких «умельцев» оригами. В нашем городе подобные «мастера» встречаются крайне редко.
- Фальшивками данные денежные средства назвать нельзя, поскольку они были склеены из уже непригодных для обращения настоящих купюр, - поясняют в пресс-службе УМВД по Калуге. – На деньгах присутствуют атрибуты защиты, поэтому банкомат считывал их и воспринимал как подлинные. Пользуясь этим, подозреваемый брал в торговых центрах понравившийся товар, расплачивался за него купюрами handmade через специальные денежные терминалы. Сдачу при этом он получал реальными деньгами.
О первых подобных фактах стало известно ещё в июне-июле 2016 года. За 9 месяцев жулик сбыл 10 купюр на сумму 50 тысяч рублей. Полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его, а также собрать в полном объёме доказательства его вины.
Мужчине предъявлены обвинения по статьям «Кража» и «Мошенничество». Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Известно, что ранее он не был судим. Официально подозреваемый нигде не работает. Следователи сейчас выясняют, где мужчина добывал купюры для своих «поделок».
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