В Калуге сиделка обокрала 99-летнего дедушку

На днях в Калуге в полицию обратилась племянница 99-летнего пенсионера, которая сообщила о пропаже у её дяди 108 тысяч рублей.
- Доступ к деньгам могли иметь только работники социальной службы, осуществляющие ежедневный уход за потерпевшим, - рассказали во вторник, 21 марта, в УМВД по Калуге. - В ходе проверки было установлено, что закрепленная за пенсионером сотрудница социальной службы более недели находилась на амбулаторном лечении, а ухаживала за ним подменная сиделка. Она же и была заподозрена полицейскими в совершении хищения денежных средств. Как пояснила 53-летняя женщина, она более 16-ти лет работала сиделкой в социальном центре, ранее правонарушений не совершала, а тут, увидев в бельевом шкафу своего подопечного крупную сумму денег, не удержалась и взяла их.
Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Большая часть похищенных денежных средств изъята. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.
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