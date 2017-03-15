Убийца пчёл пойдёт под суд

Прокуратура Спас-Деменского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу об уничтожении пчёл. Его фигурантом является 37-летний житель Москвы. Его обвиняют в двух эпизодах умышленного уничтожения чужого имущества, повлекшего значительный ущерб. Пчёлы принадлежали пенсионеру, который проживает в той же деревне, где у обвиняемого находится дача.

Первый случай произошёл в одну из ночей в начале мая 2016 года.

- По версии следствия, обвиняемый пришёл к приусадебному участку потерпевшего, проник на территорию его участка и подсыпал на летки семи пчелиных ульев средство с входящими в его состав токсичными для пчёл органическими веществами, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры в среду, 15 марта. – Погибло семь пчелосемей, принадлежащих пенсионеру.

Ещё один ночной визит на соседский участок злоумышленник нанёс спустя полтора месяца, 19 июня. Он распылил в прилётную щель одного из пчелиных ульев инсектицидное средство, используемое для уничтожения летающих насекомых. В результате была уничтожена ещё одна пчелосемья. Материальный ущерб, нанесённый потерпевшему, оценён в сумму свыше 45 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура, обвиняемый отравил пчёл на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим. Конфликты между ними возникали из-за того, что пчелиные ульи располагались в относительной близости от дома отравителя насекомых. Мужчине это не нравилось, поэтому он решил проблему таким образом.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в судебный участок № 42 Кировского судебного района. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.