Убийцу пчёл поймали в Калужской области

В Калужской области задержан 36-летний житель одной из деревень Спас-Деменского района. Мужчину подозревают в порче 7 пчелиных ульев, принадлежавших пенсионеру, который проживает в той же деревне.

- Потерпевший обратился в полицию, где рассказал, что неизвестные отравили его пчёл, - сообщает в четверг, 16 февраля, пресс-служба областного УМВД. – Полицейским удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Как выяснилось, мужчина подсыпал порошкообразное вещество белого цвета на прилётные доски. Его состав сейчас устанавливается. Предположительно, это было средство для травли вредных насекомых.

Подозреваемый отравил пчёл в 7 ульях. Общий ущерб, нанесённый в результате этого злодеяния, оценён в сумму около 28 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Следователи сейчас выясняют, что толкнуло мужчину на столь странный поступок.