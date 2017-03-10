Иностранца с крупной партией героина задержали в Калуге

В Калуге сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 37-летнего иностранца. По версии оперативников, он приехал в наш город для распространения наркотиков через тайники-закладки.

- Установлено, что мужчина действовал в составе группы, которая на протяжении длительного времени систематически поставляла из Москвы крупно-оптовые партии героина, - рассказали нам в пятницу, 10 марта, в пресс-службе УМВД по Калужской области. - В арендованной квартире он хранил и расфасовывал наркотические вещества на мелкие партии.

На съемной квартире у мужчины полицейские изъяли около 620 гр наркотического вещества. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото и видео пресс-службы УМВД по Калужской области.