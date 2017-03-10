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Иностранца с крупной партией героина задержали в Калуге

10.03.2017 12:42 7 1346 Елена Французова
Иностранца с крупной партией героина задержали в Калуге

В Калуге сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 37-летнего иностранца. По версии оперативников, он приехал в наш город для распространения наркотиков через тайники-закладки.

- Установлено, что мужчина действовал в составе группы, которая на протяжении длительного времени систематически поставляла из Москвы крупно-оптовые партии героина, - рассказали нам в пятницу, 10 марта, в пресс-службе УМВД по Калужской области. - В арендованной квартире он хранил и расфасовывал наркотические вещества на мелкие партии.

На съемной квартире у мужчины полицейские изъяли около 620 гр наркотического вещества. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото и видео пресс-службы УМВД по Калужской области.


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Тэги: криминал

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