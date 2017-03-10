Двое мужчин попались на краже спиртного на 8 Марта

В среду, 8 марта, в Калужской области двое мужчин попались на кражи спиртного из магазинов. Теперь им грозит до 4 лет лишения свободы.
В Обнинске около 20:00 злоумышленник украл бутылку водки стоимостью 148 рублей 31 копейка.
- Взяв в присутствии продавцов спиртное, мужчина покинул торговый зал, не оплатив товар, - рассказали нам в УМВД по Калужской области. – Найти преступника помогла запись с камеры видеонаблюдения. Мужчине 24 года. Со слов задержанного, к моменту визита полицейских он успел распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.
В это же время в Кременках мужчина вынес из сетевого магазина полулитровую бутылку коньяка. Ущерб составил 380 рублей. Подозреваемому 37 лет. Когда его нашли полицейские, он сознался в краже и вернул коньяк.
- В обоих случаях действия граждан были квалифицированы как открытое хищение чужого имущества, - подчёркивают в УМВД. - Уголовные дела возбуждены по статье «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
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